Fernando Gray: "No podemos permitir que las empresas financien las campañas políticas"

El intendente de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, analizó el panorama económico y criticó la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina: "Me hace revivir una pesadilla, me acuerdo cuando nos revisaban las cuentas, es perder soberanía", al tiempo que señaló: "Me duele mucho que volvamos a pasar todo esto, cuando parecía que esta etapa ya estaba superada".

En diálogo con Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, Gray afirmó que "están queriendo tapar con causas judiciales el desastre económico que hay en el país", y agregó: "Todo el tiempo quieren trampearnos la elección, en vez de ponerse a gobernar".

En este sentido, remarcó: "Ellos están muy preocupados por cómo les va a ir en la provincia de Buenos Aires, a nosotros nos va a ir muy bien", y agregó: "Si (María Eugenia) Vidal estuviese sólida electoralmente, no estarían pensando en modificar" los comicios.

Consultado sobre el proyecto de financiación política, Gray explicó: "Las empresas tienen intereses y condicionan a los Gobiernos, por eso no acepto donación ni colaboración de empresas". "No podemos permitir que las empresas financien campañas de partidos políticos", concluyó.

Por último, se refirió al endeudamiento en la provincia de Buenos Aires: "No sé cómo vamos a hacer para pagar la deuda de la provincia las próximas generaciones, que ya tiene un déficit estructural enorme".