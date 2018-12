SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras asumir como el nuevo presidente electo del PJ Bonaerense, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, confesó que, a pesar de la objetividad que corresponde a su cargo, espera que la senadora Cristina Kirchnersea elegida como la candidata del partido de cara a las elecciones 2019.

“A nivel institucional, como presidente del partido, debo garantizar las PASO, y que se elijan los mejores hombres y mujeres que nos van a representar dentro del justicialismo. Esa es mi función y debo ser objetivo, no puedo tomar partido. Ahora, si me preguntás a nivel personal, por supuesto que me encanta Cristina”, admitió.

En diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio, el flamante líder del PJ en una provincia clave para los comicios sostuvo: “Me gusta su perfil, me gusta cómo encara las cosas, el planteo que hace de los temas, me gustan los derechos que reivindicó en los últimos años”.

En este sentido, planteó que el partido necesita al frente “a una persona con coraje, con decisión, con experiencia, no esta manga de improvisados que van para un lado, para el otro”, en referencia a la gestión de Cambiemos.

“Estamos improvisando todos los días con este Gobierno. Necesitamos gente experimentada que conozca nuestro país y la realidad, que mire a los sectores humildes y medios, que están siendo muy perjudicados. Yo creo que Cristina es la figura que encarna todo eso, y está a la vista porque está pasando el 40% de intención de votos en la provincia de Buenos Aires”, analizó Gray.

