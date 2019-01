SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Fernando Burlando, abogado del actor Juan Darthés, quien fue denunciado por violación por la actriz Thelma Fardin, reveló que su cliente está cada vez más cerca de quedar detenido.

El actor, que se encuentra refugiado en Brasildesde fines del año pasado, podría ser encarcelado por tres meses a raíz de la denuncia por violación radicada en Nicaragua, lugar donde sucedió la agresión sexual.

Burlando realizó un móvil en el programa "Incorrectas", que se emite por América TV, en donde reveló que el actor "está muy preocupado".

"Los temores están, es más, él no entiende por qué si no tiene ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de culpabilidad en este caso, tiene que pasar por un proceso en detención por tres meses. No lo entiende”, agregó sobre su defendido.

Darthés regresaría a la Argentina el próximo 12 de febrero y se espera que se haga presente en la conciliación penal que tiene con Anita Coacci, otra de sus denunciantes.