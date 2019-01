SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Fernando Burlando, abogado de Juan Darthés, quien fue denunciado por la actriz Thelma Fardin por violación, reveló que le dio un ultimátum a su cliente. El actor se encuentra exiliado en Brasil.

En diálogo con el programa "Por si las moscas", que se emite por la radio La Once Diez, el abogado manifestó: "Ayer tuve una charla con Juan, por momentos realmente entra en situación realmente de crisis y de desgano, pero le estoy poniendo muchas ganas a esto".

"Me he jugado, he puesto mi pecho y mi espalda por Juan y yo no admitiría que el no haga lo mismo", expresó, y detalló una frase que le dijo a Darthés: "¿Vos querés que yo te defienda? Empezá a defenderte vos. Y no me bajes los brazos".

Por último, Burlando contó que Darthés arribará al país en febrero y brindó detalles de cómo vive su cliente hoy: "Está desganado de vivir. Su vida hoy es una crisis, su familia es una revolución. Sus estados de ánimos son así. Tienen picos ascendentes y descendentes muy profundos. No logra estabilizarse en todo esto".