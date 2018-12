Fernanda Iglesias: "Pettinato se masturbó adelante mío"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación, numerosos testimonios comenzaron a salir a la luz en el mundo de la televisión y el espectáculo. Esta vez fue la periodista Fernanda Iglesias quien sumó su denuncia contra Roberto Pettinato y relató un escalofriante episodio con el conductor.

"Lo voy a contar por primera vez. Yo entré a un camarín donde estaba Roberto para hablar. Era un tipo simpático, yo lo admiraba y decís 'Está todo bien. Es inteligente, todo'. Pero eso no quiere decir que te pueda tocar, besar el cuello, decirte barbaridades. Una vez en un camarín él se masturbó adelante mío. A él le parecía normal", reveló Iglesias, en diálogo con Hay que ver.

Y añadió: “Me quedé paralizada, me reí nerviosamente como sucede en estos casos. No lo puteé porque lo tenía bastante naturalizado. Después él se quedaba como si nada”.

No es la primera denuncia que pesa sobre Pettinato. Otras excompañeras como Mariela Anchipi, Josefina Pouso, y Emilia Claudeville, fueron algunos de los testimonios de violencia y abuso por parte del músico. “Les pido que les crean aunque este sujeto les parezca gracioso y chistoso”, sentenció Iglesias.