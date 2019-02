Femicidio de la odontóloga: las pericias confirmaron que Gisella fue envenenada

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Las sospechas se confirmaron: Gisella Solís Calle, la odontóloga víctima de femicidio que estuvo desaparecida durante dos semanas y apareció asesinada en una bajada del Camino Negro cerca de La Plata, murió por envenenamiento, según demostraron las pericias médicas.

Mariela, hermana de Gisella, confirmó en diálogo con Crónica TV que los resultados toxicológicos determinaron que la odontóloga de 47 años fue envenenada. “Me da la impresión de que ella nunca se enteró de lo que estaba pasando. Creo que él la atacó cuando ella estaba durmiendo”, sugirió la mujer.

Hasta el momento, todos los indicios apuntan a que el femicida sería la pareja, Abel Casimiro Campos, quien se suicidó de un disparo en un hotel de La Plata antes de declarar ante la Justicia cuando la mujer todavía estaba desaparecida.

Las sospechas respecto a la forma en que fue asesinada Gisella iniciaron cuando se encontró un sobre con veneno en la habitación del hotel donde Campos se suicidó. Además, en la casa de Gisella se halló vómito en el baño y dos copas con vino, que llamaron la atención de quienes llevan adelante la investigación. Aún así, no se encontraron sustancias anormales en los recipientes.

“Era un sobre que en principio pensaban que iba a usar él. En las copas de vino no había nada, pero sí moléculas en el cuerpo de mi hermana. Para mí la encontró durmiendo, le puso un polvo y ella lo aspiró. Ese producto produce vómitos, diarrea, dolor de estómago. Creo que ella murió en la cama y luego la envolvió en las sábanas”, apuntó Mariela.

A su vez, la hermana de Gisella planteó que pudo haber una tercera persona participante del femicidio: "No creo que haya actuado solo. Gisella era grandota y él tenía problemas en uno de sus brazos. No podría haber bajado solo por las escaleras de la casa de mi hermana. Solo no la hubiese podido cargar, además cualquiera lo hubiese detectado", remarcó.

