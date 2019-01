SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Agustina Imvinkelried fue encontrada el lunes 14 de enero. Fue asesinada y todas las conjeturas apuntaron a Pablo Trionfini. El pueblo de Esperanza, provincia de Santa Fe, quedó conmocionado y también todo el país. E incluso, tuvo repercusiones impensadas.

Se supo que el hermano del sospechoso, Alfredo Trionfini funcionario público de la administración, tuvo que renunciar frente al femicidio de la adolescente.

La intendenta de Esperanza, Ana Meiners, aceptó la renuncia del hermano del presunto femicida que se desempeñaba como secretario de la Producción.

A través de una carta, el ahora exfuncionario le comunicó a Meiners que su renuncia es "indeclinable", y señaló: "Motiva la presente los hechos de público conocimiento que involucran a un familiar directo en un crimen ocurrido en la ciudad".

Según su hermano, Pablo Trionfini "tendrá el castigo divino merecido"

En la carta evitó nombrar a su hermano y cuando habló de él lo nombró como "respecto a mi familiar". Sobre el mismo, advirtió: "Su cuerpo no fue velado, no pasó por la Iglesia antes de su sepulcro y no asistió ningún familiar a la sepultura, con lo cual de acuerdo a mi formación y creencias, tendrá el castigo divino merecido".

Más adelante insistió en que su decisión la tomó como "una forma de aportar a la paz y a la armonía que se necesita para seguir adelante". Y agregó: "Aunque no tenga nada que ver con el hecho en sí, la cercanía familiar, el dolor, la impotencia, la necesidad de acompañar a la víctima y su familia en su sufrimiento de alguna manera más concreta, por mi mamá, mi hermano Alejandro y su familia y mi propia familia, hacen que tome esta decisión".

"Usted sabe (en referencia a la intendenta Meiners) que he tratado de desempeñarme con el mayor profesionalismo y transparencia y que le estaré siempre agradecido por la confianza que depositó en mi persona y trayectoria. No obstante, todo lo sucedido me hace declinar el cargo", dice la nota firmada por el ex funcionario municipal.

"La vida nos dirá si nos volvemos a encontrar para poder concretar el aporte a la sociedad que tantas veces conversamos -siguió-. De mi parte, donde el camino me coloque, voy a tratar de hacerlo. No obstante, en este momento creo que es la mejor decisión para todos y por favor le solicito su máxima comprensión para la misma".

"Ana, la aprecio mucho, la considero una mujer valiente que ha desempeñado el cargo de esa manera y que esto le permite llevar la gestión por el mejor camino; le agradezco nuevamente la confianza depositada. Un abrazo", concluyó.

Al respecto y confirmando la declinación al cargo público, la jefa comunal especificó: "Lo vi muy afectado, la tragedia que provocó su hermano, como no es para menos lo conmocionó enormemente, en estas condiciones no podrá servir a nuestros vecinos como necesitamos de cada uno de nuestros colaboradores, él de manera responsable así lo planteó y claramente comparto esa visión" dijo Meiners.

Y agregó: "A Alfredo lo sabemos una persona fuerte, de bien, con una noble vocación por servir a los demás, situaciones como la que le toca transitar afectan de manera muy pero muy significativa, es así que su solicitud se entiende", comentó la intendenta de Esperanza.