En el día de su cumpleaños, el presidente Mauricio Macri se convirtió en tendencia en Twitter a partir del hashtag #FelizCumplePresidente. El primer mandatario cumple 59 años.

Si bien recibió el cálido saludo de su entorno político como Gabriela Michetti, Diego Santilli, Federico Pinedo, Elisa Carrió y Sergio Bergman, los usuarios dejaron particulares mensajes para el Presidente.

"Feliz, feliz en tu día. Que el FMI te bendiga. Que no haya más sindicalistas y palme un mapuche más", "No dejan de reproducirse nunca los chupamedias y lame botas de presidentes. Este país no tiene arreglo", fueron algunas de las frases que se pudieron apreciar.

Embed ♫ Feliz, feliz en tu día. Que el FMI te bendiga. Que no haya más sindicalistas y palme un mapuche máááááás ♫#FelizCumplePresidente pic.twitter.com/1EbpjBobze — Nano Levoratto (@nanolevoratto) 8 de febrero de 2018