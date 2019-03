El diputado nacional Felipe Solá se fotografió junto al actor estadounidense Danny Glover, conocido por la película Arma Mortal, que expresó en varias oportunidades su rechazo a las políticas de Mauricio Macri.

El diputado publicó en su cuenta una foto junto a Glover, que visitó por primera vez la Argentina en su rol de activista social por los derechos de los afrodescendientes y disertó en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, durante un evento por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Embed I’m not too old for this shit! pic.twitter.com/hWep8DF8jN — Felipe Solá (@felipe_sola) 21 de marzo de 2019

Junto con la foto, Solá escribió "I’m not too old for this shit!", que significa "no soy demasiado viejo para esta mierda", una recordada frase de Glover en la pelicula Arma Mortal

En 2017, Glover se pronunció contra Macri en una carta firmada por personalidades internacionales de la talla del lingüista Noam Chomsky y el filósofo húngaro István Mészáros

"Manifestamos nuestra más plena solidaridad con el pueblo argentino, que enfrenta las políticas neoliberales del gobierno de Mauricio Macri", sotuvieron en aquella oportunidad.

Además, expresaron su solidaridad para con Cristina Kirchner al asegurar que sufría un “embate judicial-comunicacional cada vez más pronunciado”.