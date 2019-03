El diputado y precandidato a presidente Felipe Solá contó detalles de la reunión que mantuvo con la senadora Cristina Kirchner, con quien no se lo había visto públicamente en más de una década. Si bien evitó revelar demasiada información, hizo especial énfasis en el sentido de unidad del peronismo que fue el hilo conductor de la charla íntima.

"La foto significa un reconocimiento de que su figura es clave dentro del peronismo por los votantes que tiene, obviamente. Le pregunté por la marcha judicial, por el escrito que presentó en Tribunales. Y hablamos del futuro, de cómo sería un próximo gobierno. Repasamos la situación política de las provincias", reveló Solá en diálogo con el programa Navarro 2019, en El Destape Radio.

Embed

Con un tono jocoso, el diputado sostuvo que no diría mucho más porque no es "un botón", y sostuvo: "Obviamente, ahí no se habla de candidaturas. Es lo único que no se le puede preguntar a una persona cuyo mutismo tiene una gran importancia política".

Solá aseguró que, de cara al armado de las elecciones como oposición, Fernández de Kirchner "no pone un límite en la unidad, está abierta a la unidad y a la situación del país" y cree que "la unidad tiene que ser lo más amplia posible". "No habló mal de nadie", afirmó.

Embed

"De la candidatura de (Roberto) Lavagna no hablamos. Hablamos de cómo continúa la campaña. Le dije que yo iba a tener mi independencia del kirchnerismo dentro del peronismo, pero que reconozco que el kirchnerismo es la mayor forma del peronismo en este momento. Le dije quede esa manera contribuía a endorsar las filas de la oposición, y estuvo de acuerdo. Hablamos de otras cosas que ni pienso decirles", bromeó el diputado.

Además, confirmó que será precandidato a presidente y, respecto a si irá a una PASO contra Kirchner si ella decide presentarse también, lanzó: "Preguntámelo el día que sepamos eso. Un candidato no hace conjeturas".