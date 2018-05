Felipe Solá se sumó a la carrera presidencial para 2019

El diputado nacional Felipe Solá se subió a la carrera presidencial del peronismo y realizó un fuerte llamado a la unidad, la cual consideró "necesaria" para gobernar.

En declaraciones a El fin de la metáfora, el programa que conduce Ivan Schargrodsky en Radio 10, el ex gobernador bonaerense sostuvo que le gustaría "ser candidato a Presidente". "Gobernador ya fue y tenemos que saber que las segundas partes no son buenas", apuntó.

Al tiempo que consideró: "No va a ser tan difícil ganar como gobernar bien, la unidad es necesario para eso".

El diputado también aprovechó para castigar al macrismo por la crisis que generó y aseveró que es "el Gobierno más mentiroso que he visto". "El gobierno sí que va a dejar una herencia pesada. Los salarios están muy por debajo del costo de vida, del aumento de tarifas. Este es un gobierno que muestra que no sabe, de gente que no está capacitada para manejar esta situación", criticó además.