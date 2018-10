El diputado nacional encabeza la ruptura con el espacio del Frente Renovador. Junto a otros ex miembros del FR y el Evita, conformó el interbloque RedxArgentina.

El diputado nacional Felipe Solá anunció oficialmente el quiebre del Frente Renovador y la presentación del bloque Red por Argentina, un nuevo espacio de la oposición que busca presentarse como una alternativa real para hacerle frente al gobierno de Mauricio Macri.

Acompañado por los legisladores Daniel Arroyo, Leonardo Grosso, Victoria Donda, Facundo Moyano, Fernando Asencio, Araceli Ferreyra y Lucila De Ponti, el líder del nuevo espacio encabezó el acto de presentación del nuevo frente.

Embed Hoy estamos presentando el bloque Red x Argentina. Es un nuevo bloque que busca fortalecer a la oposición en el Congreso desde un perfil propio, propositivo e innovador. #RedxArg pic.twitter.com/py58SapXee — Felipe Solá (@felipe_sola) 22 de octubre de 2018

"Somos jóvenes y viejos. Mujeres y hombres. Peronistas y no peronistas. Somos diputadas y diputados de trayectorias e identidades diversas que queremos recuperar Argentina para los argentinos. Esto va más allá de cualquier candidatura", comenzó Solá.

Y continuó: "Proponemos ser un puente para integrar una red política, social y productiva, que acuerde con todos los sectores para que Argentina pueda salir adelante. De ahí nuestro nombre. Articular en red va a ser nuestra forma de trabajar".

El dirigente peronista señaló que "para salir adelante la prioridad tiene que ser cuidar el trabajo y el bolsillo de la gente", por lo que la "agenda legislativa responde a esa prioridad".

Además, Solá pronunció un duro discurso contra Mauricio Macri: "Para el Presidente la prioridad no es cuidar el trabajo ni el bolsillo de la gente. Por eso queremos juntar a la oposición, porque separados no alcanza ni en el Congreso ni en las urnas. No queremos límites para oponernos a un gobierno tan poderoso".

Y concluyó: "Argentina no está quebrada. Tenemos todas las condiciones para reconstituir el tejido social. Lo sentimos como nuestra responsabilidad. Confiamos que el año que viene seamos una gran mayoría que inicie un nuevo camino para la Argentina".