El experimentado diputado nacional por el Frente Renovador Felipe Solá cree que este proceso que inició junto a otros "compañeros y compañeras" del Partido Justicialista (PJ) requiere de la madurez de los dirigentes del espacio "para entender al otro y lo que está ocurriendo" en el país por las medidas que implementa Cambiemos.

Luego del acto en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, Solá dialogó con distintos medios, entre ellos El Destape, y se refirió a la movilización que convocó Camioneros para el 21 de febrero y las especulaciones que rodean esa marcha por la motivación que le dio origen.

En el encuentro no hubo un pronunciamiento de ninguno de los oradores sobre esa movilización. "No lo hubo porque lo del 21 es complicado, entonces va a pesar en cada uno si debemos salir o no y además se produce con la división de la CGT y soy muy respetuoso de lo que pasa adentro del sindicalismo", aseguró y, si bien no definió qué hará, prevé que ese día "se van a movilizar muchos civiles porque hay muchas ganas de protestar".

Sobre el dirigente camionero Hugo Moyano, impulsor de la marcha, opinó: "Moyano no será mi conductor, pero reconozco su olfato". Ahondando en esa definición sobre el veterano dirigente, declaró: "No sé cuánto tendrá de personal y cuánto de político, pero confío en ese olfato porque creo que por algo es".