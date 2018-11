Felipe Solá, durísimo contra Macri por no respetar el duelo: "Me parece lamentable la hipocresía"

El diputado Felipe Solá explotó contra el presidente Mauricio Macri por su aparición en una fiesta a horas de decretar duelo por la aparición del ARA San Juan y calificó su actitud de "hipócrita".

"Me parece lamentable la hipocresía. Uno no puede decretar duelo y no pensar en quienes estaban a 900 metros de profundidad y que murieron por una falla del equipamiento estatal. Y ser tan hipócrita de decir tengo derecho de divertirme igual", aseguró Solá, en diálogo con Roberto Navarro en El Destape Radio.

Y añadió: "Lo que no entiende el Presidente es que con las circunstancias nacionales uno pierde derechos, no gana. Uno está mucho más restringido. Es mucho más triste desde la concepción del poder que piense que tiene derecho a todo".

En cuanto a la construcción de un espacio opositor, el diputado opinó que "lo que mas le conviene al peronismo es enfrentar a Macri porque tiene un techo. Petisito el techo. Necesita que Macri sea su candidato".

"Hay un ventarrón que conduce a la unidad. El que lo ignore tiene vocación de tercero, o opción de que Macri quede cuatro años mas. Son dos vocaciones paralelas, ayudar a Macri o quedar tercero", disparó el legislador.

Y concluyó con una respuesta a Miguel Ángel Pichetto, quien había declarado que "el peronismo no es de izquierda", y aseguró que "el peronismo no es de derecha. Hay una frase de Perón muy clara, que dice: 'vamos a cambios estructurales. En ese sentido somos de izquierda".