Felipe Solá dialogó con Roberto Navarro en el Destape Radio y anticipó su rumbo para las elecciones del año próximo.

"No, no me imagino enfrentando a Sergio Massa en una interna. No creo que sea compatible. Me gustaría una interna con un universo más grande", aseguró el legislador, quien transparenta hace tiempo su ambición presidencial.

Aún así, el diputado resaltó que todavía pertenece al Frente Renovador pero que se mueve "con independencia".

