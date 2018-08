A poco más de un año de las elecciones, el diputado nacional Felipe Solá reveló el verdadero motivo de separación con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. La inclusión del kirchnerismo en un nuevo espacio de oposición de cara al 2019 fue el punto de quiebre entre ambos.

"Hay una diferencia en la concepción de como debía formarse la oposición. Para Sergio, el kirchnerismo no podía estar. Para mi, no podíamos usar peronómetro para ver quien si y quien no porque cualquier división es facilitarle unos posibles cuatro años más de Macri", expuso el diputado en diálogo con Alejandro Fantino.

Aun así, Solá no pierde las esperanzas de volver a encontrarse en el próximo encuentro electoral: "las circunstancias pueden hacer, porque este país no puede ser mas cambiante de lo que es, que termine en el mismo lugar que yo. Hay más posibilidades de esto de que esté en otro lado".

"Mi lugar es el de una sola oposición muy grande, si es posible, que ponga por delante la cuestión del trabajo, y la organización de la sociedad alrededor del trabajo. Sino, esta sociedad va camino a algo como lo que viví en el 2001 de la que tanto nos costó salir adelante", profundizó el ex gobernador bonaerense.

También aprovechó la ocasión para aclarar que, aunque dijo que se anima "a ser presidente", eso no quiere decir que se vaya a postular. "Es necesario tener grandeza en estos momentos para olvidarnos de los nombres propios", afirmó.

"Debe olvidarse de que la cuestión es el peronismo. El tema de este país es el laburo, la actividad económica, de crecer. No le pidamos a la gente que sea peronista, sino que tenga esperanza que se puede gobernar distinto".

