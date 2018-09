El legislador nacional le quitó credibilidad a las declaraciones del ex funcionario por sus múltiples contradicciones.

Felipe Solá: "A José López no le creo nada"

El diputado nacional por 1País y ex gobernador bonaerense, Felipe Solá, desestimó la veracidad de lo que declaró el ex funcionario José López de que el dinero de los bolsos que revoleó en un convento de General Rodríguez pertenecía a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“No sigo el detalle de las declaraciones de este tipo pero no le creo nada, a priori no le creo nada”, sentenció el legislador nacional en una entrevista con Crónica Anunciada por El Destape Radio y advirtió que “es muy posible que con total de beneficiar su situación diga cualquier cosa”.

Subrayó, además, que “existe algo que un juez de buena fe debe saber o sabe que es la consistencia de todos los testimonios y esa consistencia es lo que debería limitar en el caso de la buena fe las mentiras gruesas” y estimó que “esto va durar mucho por eso hay que chequear el cambio de testimonio uno y otro”.