Felipe Pigna: "Macri tiene una pelea con la historia muy fuerte"

Felipe Pigna estalló contra el presidente y contó por qué cree que siempre cae mal parado el mandatario en los feriados.

"Macri tiene una pelea con la historia muy fuerte". Lo dijo en el marco de la conmemoración del 9 de julio.

El historiador cuestionó que las "fechas patrias pasen inadvertidas". Lo dijo en la charla anoche con Luis Novaresio, en su programa Debo Decir.

Me parece tremendo que las fechas patrias pasen inadvertidas, no haber ido a Rosario (el 20 de junio) y que no pase nada hoy. Que no se hable de historia y que no se recuerde a nuestros próceres tiene que ver con un modelo", sostuvo el reconocido historiador.

"Esto de mejor no hablar de ciertas cosas es grave", concluyó Pigna sobre los papelones presidenciales en las fechas patrias.