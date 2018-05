Feinmann tuvo que pedir disculpas por dar nombres de abusados en Independiente

El conductor de A24 Eduardo Feinmann debió salir a pedir disculpas públicas luego de que en su noticiero se hiciera eco de la nota de Gustavo Grabia y emitiera los nombres de los dos futbolistas que fueron abusados en las inferiores de Independiente, según la declaración de un testigo con identidad reservada.

"Quiero hacer una disculpa pública por algo que desde ayer nos puso muy mal por algo que nos pasó aquí en el noticiero. Ayer, en el fragor del último momento, nos sumamos a una información que ya estaba en algunos medios y era sobre las víctimas de Independiente. Mostramos los nombres de los jugadores que otros mostraron", confesó Feinmann.

"Eso no se hace, de corazón lo digo: eso no se hace. A las víctimas de los pedófilos hay que cuidarlas. En algún lugar y por ese fragor, metimos la pata y yo soy el responsable. Eso no se hace, porque a estos chicos los maltrataron y los hundieron los pedófilos", afirmó el conductor de A24.

"Quien se equivoca y no pide disculpas, se equivoca dos veces. Esto no va a volver a ocurrir. Con estos temas, no", manifestó.