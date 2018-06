Eduardo Feinmann derrapó al aire cuando se juntaron dos de los temas que más le gustan: pelearse con menores de edad y luchar contra los derechos de las mujeres.

Durante su segmento en A24, el periodista mandó un móvil al Colegio Nacional Buenos Aires, que en la jornada del lunes votó por mayoría tomar el colegio en apoyo a la legalización del aborto, seguro y gratuito, y en reclamo de que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral en los secundarios (que desde su sanción no se aplica).

Desde el comienzo del móvil, el periodista de derecha buscó "evaluar" a la representante del Centro de Estudiantes sobre cuando empezaba la vida pero la joven fue tajante: "No voy a ponerme a discutir de metafísica con vos, Eduardo. El tema es otro".

Tras una picante discusión, el periodista optó por finalizar el móvil, no sin antes aseverar que los chicos estaban cometiendo un delito.

Cabe destacar que el lema del colectivo en favor de legalizar (y por tanto regularizar) la interrupción voluntaria del embarazo es "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", por lo que los adolescentes buscan visibilizar que la primera etapa del lema no es cumplida por el Estado.

Pero el mayor derrape vino después, tras finalizar la entrevista. En su editorial, Feinmann trató a las mujeres de asesinas y delincuentes y pidió legalizar el delito: "Los delincuentes también arriesgan su vida. ¿Cómo vamos a penalizar aquel que va a robar o a matar? ¡Ni un preso más en la Argentina por robar!".

"Que los ladrones tenga la libertad de decidir sobre los bienes ajenos. Que los delincuentes decidan sobre los vienes de todos. ¡Hagamos una ley por un robo, libre, seguro y gratuito!", finalizó.