Feinmann se negó a entrevistar a Baradel y lo chicaneó al aire

El periodista Eduardo Feinmann se negó a entrevista a Roberto Baradel y lo trató despectivamente, durante la cobertura del banderazo docente en el Congreso.

Durante su segmento en A24, el cronista que estaba presente en la manifestación le comentó: "Estamos sobre la Avenida Callao, en estos momentos, acaba de llegar la concentración de docentes que salió desde la plaza del Congreso hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, aquí en Callao al 200. Podemos ver a los principales dirigentes encabezando esta movilización, por ejemplo, allí está Roberto Baradel”.

Inmediatamente Feinmann, tras ser ofrecido de entrevistarlo, se negó rotundamente y acotó: "Yo con Baradel no hablo, pero si lo querés entrevistar vos, con todo gusto”.

"Me gusta hablar con los docentes, no me gusta hablar con los preceptores”, dijo el conductor.