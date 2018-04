El conductor de A24 Eduardo Feinmann mantuvo un tenso cruce con Mariano, presidente del centro de estudiantes del Joaquín V. González, quien reclamaba junto a sus compañeros en rechazo del cierre de 29 centros educativos terciarios como establece el proyecto de ley UNICABA que está en la Legislatura porteña.

"El proyecto se presentó sin consultar a la academia educativa. Nos tuvimos que enterar por los medios. Van a desintegrar y desparecer los 29 profesorado", explicó Mariano en una entrevista en vivo por A24.

El primer cruce se dio cuando Feinmann sostuvo que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta busca crear una "universidad del profesorado" y que lo único que propone la ley es unificar todos los centros educativos en un único edificio. "¿No veo cuál es el problema?", chicaneó el conductor.

El estudiante explicó que no es posible garantizar una educación de calidad en un mismo edificio y sostuvo que no se garantizaron los puestos de trabajo de los profesores. "No se está discutiendo cómo jerarquizar y mejorar la educación docente, porque no se ha convocado a especialistas", sostuvo.

"Perdoname y ¿vos sos un especialista en educación?", atacó Feinmann. El joven negó ser especialista y le preguntó si recuerda algún conflicto docente que reúna a los estudiantes, docentes y autoridades de los profesorados. La discusión subió de tono, debido a que Feinmann intentó interrumpir la explicación del estudiante.