Feinmann enojado con el colectivo de actrices: "Me gustan el hombre y la mujer"

Tras la denuncia de Thelma Fardin, el enojo del periodista Eduardo Feinmann lejos estuvo de focalizarse en el actor Juan Darthés, acusado de violación de una menor. Sorpresivamente, el conductor explotó contra el colectivo de actrices que acompañó a la víctima.

“No acompaño el colectivo de las actrices, solo acompaño el reclamo de las mujeres todas”, comenzó el periodista en su programa.

Sin mostrar ninguna imagen al respecto, aseguró: “Nos encontramos con un colectivo de actrices abortistas, que montaron un show con una tragedia de una joven que tenían en la punta del escenario, mientras otras se reían y cantaban el himno abortista”.

Feinmann también sostuvo que las actrices “mezclan la violación con el aborto”, y para cerrar su insólito editorial, concluyó: “A mí no me gusta ni el feminismo ni el machismo, a mí lo único que me gusta es ‘la mujer y el hombre’”