Feinmann a Donda: "Haber nacido en la ESMA no te da impunidad"

El conductor ultraoficialista Eduardo Feinmann atacó a la diputada Victoria Donda por haber cuestionado la represión fuera del Congreso durante el inicio de la votación del Presupuesto en la Cámara de Diputados.

"Siempre te chapea con ´yo nací en la ESMA´, pero con eso no se chapea, eso no te da impunidad tampoco. Está bien: fue un problemón (sic), pero con eso no se chapea, ni te dá impunidad", sostuvo Feinmann.

"Nacer en la ESMA no te da ni fueros, ni una situación privilegiada con respecto al resto", agregó el conductor de televisión.

Además luego atacó a la legisladora al manifestar que se alió con figuras de diferentes partidos políticos con el único fin de mantener su cargo en el Congreso.

"Es una planera de la Cámara de Diputados", lanzó.