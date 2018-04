El periodista Eduardo Feinmanncruzó a Esmeralda Mitre por haber negado que el asesinato de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Lo paradójico es que Feinmann negó que los desaparecidos sean 30 mil con una justificación similar a la rebuznada por Mitre.

"Seis millones no eran tantos, 5,200 millones te quedan bien, 4800 te vienen bien. Mirá que hay que ser brutos", lanzó Feinmann. El conductor hizo el comentario luego de ver las declaraciones de la ex esposa del ex funcionario porteño Dario Lopérfido donde sostiene: "es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero no eran tantos”.

Hace algunos meses, Feinmann había negado que en la Argentina hayan habido 30 mil desaparecidos durante la dictadura cívico militar perpetrada entre 1976 y 1983. "Esta es la verdad sobre cómo se inventó el número de 30 mil desaparecidos. Lo cuenta un montonero", sostenía Feinmann para defender al titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

EX MONTONERO AFIRMA: INVENTAMOS LOS 30.000 DESAPARECIDOS PARA RECIBIR SUBSIDIOS DE HOLANDA | RADIO CRISTIANDAD

"¿Por qué tanta diferencia entre Maldonado y el resto de los seis mil desaparecidos?" - Infobae

Los 30 mil es un invento ????