Feinmann criticó a Jimena Barón y ella lo destrozó

Eduardo Feinmann realizó una bochornosa crítica contra el físico Jimena Barón y sus canciones, pero la actriz no se quedó callada y lo dejó en offside con una irónica respuesta.

En conversación con Luis Novaresio en Radio La Red, Feinmann apuntó contra Barón y abrió una inesperada polémica. "Me parece una grasada. Canta muy mal y tampoco es un escándalo de linda. No tiene un lomazo... Ahora se hace la cantante. No me gusta el curro", sostuvo el periodista oficialista.

La respuesta no tardó en llegar, ya que en una nota emitida en Los Ángeles de la Mañana, la cantante fue consultada al respecto y salió airosa.

Embed

"Espero que se recupere pronto, le mando un abrazo grande. ¿Si me había llegado lo que dijo? No, pero siempre están ustedes que se encargan de decirnos cosas feas en los eventos. Las cosas feas no hace falta reproducirlas, y así el mundo va a ser un poquito más copado", disparó.

Y enfatizó: "La gente agresiva no me interesa en absoluto. No me importa nada... Que se recupere".

Más tarde, la artista utilizó Twitter para lanzar una indirecta. "Los giles y gilas que aparecen a bardear y tirar mierda en los buenos momentos no hacen más que exponer su propia ranciedad. Estoy tramitando canjes de GPS así ubican a donde van sus propios soretes. Por ahora, les mando mucha luz en el chakra del sexo. Eso siempre alegra el alma", publicó.