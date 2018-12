SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista Eduardo Feinmann volvió a ser el centro de críticas cuando en su programa le quitó peso al relato de la actriz Thelma Fardín sobre cómo Juan Darthés la violó cuando tenía 16 año, al comparar el video con una escena de la película “Los que aman, odian”.

El periodista compartió con sus televidentes una escena protagonizada por Luisana Lopilato que, según su visión, es igual al video mediante el cual Thelma Fardin hizo pública su denuncia penal por violación contra Juan Darthés.

“‘Los que aman odian’ es la película, del 2017, espectacular película. Con Francella como protagonista y Luisana Lopilato en un rol que todo el mundo que sabe de cine dice ‘la verdad se lució'” comenzó Feinmann.



Y advirtió: “Lo que llama la atención es que una de las escenas de la película es idéntica al video que hizo Thelma Fardin. Pero idéntico. Parece que el guionista sacó…porque es idéntica la escena, la verdad es muy impresionante”.

A pesar de que dejó en claro que “esto es solamente información, no es opinión. Esto no tiene nada que ver con que Darthés no haya violado. Esto no indica que Darthés es inocente”, en las redes cuestionaron su decisión de comparar ambas escenas, a lo cual, Feinmann remarcó que su intención fue “simplemente es mostrar cómo se hizo la denuncia de Thelma Fardin”.

Tras compartir las imágenes, de la secuencia en la que el personaje de Lopilato lleva adelante la lectura de una carta, Feinmann sentenció: “Para mí es una copia impresionante. Pie de la cama, las dos lámparas atrás. Alguien que cuenta llorando lo que ha vivido. Qué se yo, cada uno de ustedes saque sus conclusiones”.