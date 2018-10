Feinmann atacó a Fabián Gianola con una dura denuncia

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El conductor de A24 Eduardo Feinmann criticó al actor Fabián Gianola, a quien acusó de ser un "abusador de mujeres" y un "mercenario de Diego Gvirtz".

"De mercenario de Diego Gvirtz, a abusador de mujeres La actriz Fernanda Meneses acusó a Fabián Gianola de abuso sexual", escribió en Twitter al citar una nota de La Nación.

Feinmann hacía referencia a que la actriz Fernanda Meneses denunció que fue acosada sexualmente por Gianola al menos en tres oportunidades, una de ellas en 2015, mientras realizaban el programa "El kiosquito de Fabián".

"En medio del ensayo, me puso la mano abajo de la pollera, en la vagina, delante del director y las maquilladoras. Yo salí corriendo y llorando. No me lo esperaba. Fue una tortura ese día para mí. En el momento en que Fabián me tocó, sonrió y me dijo que estaba más flaca", relató la actriz durante una entrevista radial.

Meneses contó que esa no fue la única situación de acoso que vivió con el actor: durante una de las grabaciones del programa que se emitió por Canal 9 ella llevó a su novio de por entonces y Gianola no habría reaccionado bien ante la presencia del hombre.

"Terminamos de grabar y Fabián me pegó una palmada en el traste, con sonido, delante de mi novio. Fue tan fuerte el golpe que me tiró para adelante. Me fui llorando a mi casa. Fue una falta de respeto", dijo al programa de radio "El Show del Espectáculo".

Según Meneses, los técnicos fueron testigos de la escena y además tuvo que contener a su pareja para que no se originara una pelea. De acuerdo con su relato, el tercer episodio fue durante una reunión a la que Gianola la convocó con la excusa de discutir diversos asuntos laborales, ya que ella era la guionista del programa.

"Fui de confiada a su camarín. Cerró la puerta y literalmente me dio un beso. Abrí la puerta y me fui. Después de eso discutimos mucho por teléfono y me quedé sin trabajo", denunció. Según Meneses, Gianola le pidió disculpas y prometió que no volvería a pasar algo así.