El humorista había criticado un comentario machista de su colega Martín Bossi, y el conductor no aguantó las ganas de meterse y salió a cruzarlo.

El ex panelista de Animales Sueltos Eduardo Feinmann apuntó duramente contra el humorista Coco Sily luego que en la mesa de Mirtha Legrand criticara un comentario realizado por su colega, Martín Bossi, quien había asegurado que existía igualdad entre el hombre y la mujer.

A través de su cuenta de Twitter, y siempre fiel a su picante estilo, Feinmann citó un artículo de Clarín que hacía mención al cruce en lo de Legrand, y apuntó: "El que le para el carro es el que se lleno los bolsillos con La Cátedra del Macho?", en referencia a la obra que creó Sily años atrás, por la que ayer pidió disculpas al haber reflexionado que no era correcto.

Embed El que le para el carro es el que se lleno los bolsillos con LA CATEDRA DEL MACHO ???? https://t.co/4NJeCo8A15 — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 29 de enero de 2018

Todo comenzó este domingo, cuando Martín Bossi fue tendencia en Twitter luego de realizar polémicas declaraciones en la mesa de Mirtha Legrand en torno a la heterosexualidad, el machismo y la exposición que tienen las figuras como él en el medio.

"Es muy difícil ser heterosexual hoy porque vos sos homosexual y te aplauden y si yo salgo y digo 'amo a las minas, soy heterosexual y me enorgullece' me dicen 'no aclares que oscurece, discriminador'", expresó Bossi, lo que generó inmediatamente cientos de críticas en las redes sociales.

"Martín no somos iguales porque Mirtha, por ejemplo, construyó una carrera de nivel protagónico en una sociedad absolutamente machista y por ser mujer durante mucho tiempo probablemente haya tenido que pelear por esa circunstancia. No importa si uno es hombre o mujer, uno tiene que ser evaludado por su talento", lo frenó en seco el humorista Coco Sily.