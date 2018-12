SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En medio del histórico destape que provocó la denuncia por violación contra el actor Juan Darthés por parte de la actriz Thelma Fardin, una empleada del Congreso presentó una denuncia penal contra el senador Juan Carlos Marino por abuso sexual. En este marco, el vicepresidente segundo de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, se desligó de las acusaciones contra su compañero de partido.

“Hay que ver qué curso toma la denuncia y qué consecuencias tiene, pero adelantarse a hacer un prejuzgamiento sería absolutamente audaz e inapropiado", sostuvo Storani en diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio.

Si bien aclaró que todavía no se comunicó con el senador para hablar sobre la denuncia, afirmó que "seguramente en el curso del día se establecerá algún contacto para que nos cuente su propia versión de los hechos y nada más, porque tendrá que seguir el camino judicial”.

Marino fue denunciado ante la Justicia por Claudia Mabel Guebel, quien en su declaración contó que al mes de empezar a trabajar el senador '¿Dónde estás?' '¿Dónde vivís?' 'Voy a estar por allá; me doy una vuelta' 'Preparate, que voy a tu casa' y "videos alusivos al sexo".

"Una vez que nos encontramos solos directamente me tocó los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos", denunció la mujer.