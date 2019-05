Pinedo contradijo a Bullrich y arde Cambiemos: "Negri fue el candidato en Córdoba"

En el marco de la feroz interna de Cambiemos a raíz de los resultados de las elecciones en Córdoba, el senador nacional Federico Pinedo contradijo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Mario Negri fue el candidato de Cambiemos", afirmó y se opuso al discurso que intentó despegar al Gobierno del fracaso electoral.

En declaraciones al programa "Pasaron Cosas" en Radio Con Vos, Pinedo se despegó de Bullrich al remarcar que "Cambiemos tenía candidato en Córdoba: Mario Negri y Héctor Baldassi". Además, destacó que Negri "es de los más representativos del PRO en la provincia".

Respecto al análisis del porqué de la derrota, Pinedo reconoció que "la situación económica es mala, crítica y golpea a los sectores que menos tienen por la inflación. Eso influyó". Además, también criticó a la interna que dividió al partido.

"Entre los dos candidatos sumaban 30 puntos pero los radicales dividieron, por lo que el resultado es lógico", señaló el presidente provisional del Senado. En cambio, explicó que Schiaretti "sumó todos los votos que el kirchnerismo dejó al no presentarse".

En la misma línea, al ser consultado por el rol del Gobierno en el acompañamiento en la campaña, Pinedo sostuvo: "supongo que Frigerio (Rogelio) no quiso profundizar la grieta dentro de Cambiemos y por eso no quiso participar. No se si lo apoyó o no a Negri".