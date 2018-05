Federico Delgado, el próximo fiscal apuntado por Mauricio Macri

Una nueva ofensiva de Cambiemos contra Justicia. Al escandaloso desplazamiento del fiscal Gabriel de Vedia, quien denunció al titular del ANSES Emilio Basavilbaso, se suma una maniobra de apartar a Federico Delgado del caso Oderbretch.

Delgado fue quien pidió la indagatoria a Jorge 'Corcho' Rodriguez por el pago de sobornos a funcionarios argentinos como nexo con la constructora brasileña. Pero en una contraofensiva, el empresario lo recusó a Delgado por considerar que tenía enemistad sobre su persona, que abuso de su cargo para investigarlo y que filtró información de la causa en los medios de comunicación.

"No conozco al Señor Rodriguez. No lo persigo. Soy objetivo. No miento. La recusación debe ser rechazada. Sin embargo, como servidor público no puedo tolerar que los ataques hacía a mí afecten al Ministerio Público Fiscal. No debo tolerar con mi cuerpo la sustitución de las funciones manifiestas de la ley por las latentes. No debo tolerar que este sombrío panorama afecte personalmente a quienes colaboran conmigo y me ayudaron a sostener durante un tiempo la fiscalía", dijo Delgado.

Ahora el juez Sebastián Casanello debe resolver tanto el planteo de la defensa así como el formulado por la fiscalía queriéndose dejar de intervenir en la investigación.

En su escrito presentado ante Casanello, Delgado aseguró que el planteo de Rodríguez "es una maniobra para apartar a un fiscal mediante el autoritarismo derivado del mal uso de la constitución".

"Es ilegal, injusto e inmerecido tener que soportar estos ataques estructurados en un movimiento doble: recusación y denuncia penal trucha", dijo Delgado quien recordó que padeció de maniobras similares en el caso Time Warp o bien el de Panamá Papers.