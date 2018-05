Fantino se indignó con la lista de Sampaoli por no convocar a un jugador

Alejandro Fantino se indignó con la lista que anunció Jorge Sampaoli por no convocar a un jugador. Es la lista de 23 que reveló hoy el DT de la Selección en conferencia de prensa. Fantino pidió a Ricardo Centurión, delantero de Racing.

"No entiendo, no comprendo, no me entra en la cabeza, que no lo haya convocado a Centurión", arrancó Fantino.

"Primero porque Sampaoli fue más veces a la cancha de Racing que Tita Mattiussi (histórica hincha de La Academia)", tiró.

"Dentro de 80 años pueden hacer en Racing el complejo Jorge Sampaoli", afirmó Fantino. "¿A qué iba a Avellaneda? ¿Tiene un parripollo? ¿Es amigo de un plomo de La Renga que vive a la vuelta de la cancha de Racing?", explotó Fantino en Radio La Red.