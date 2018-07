Fantino recargado | Destrozó a Tévez y no se guardó nada

El periodista Alejandro Fantino le dedicó un editorial a Carlos Tévez y Mauro Zárate, y destrozó al otrora 'Jugador del Pueblo' por su bajo nivel en Boca.

"Hay jugadores que están muy llenos, son multimillonarios, están para dejar el fútbol. Voy a dar nombre y apellido: Carlos Tévez y Mauro Zárate", inició su descargo en su programa de Radio La Red.

Y apuntó: "Tévez, que hace un año no sabía si dejar de jugar al fútbol, ir a jugar al golf al Jockey Club, irse a China... y no le estoy pegando a Tévez, estoy diciendo la realidad. Si Tévez se enoja me hace un gran favor porque evidentemente no es un pibe con el que pueda tener una relación si no puedo decir lo que pienso de él".

El conductor puso en duda que el delantero "tenga ganas de pelear por un puesto", al igual que Zárate. "Competir por un puesto es romperte el culo de lunes a viernes. Si el otro hace diez flexiones de brazos vos hacés 20; si corre un poquito, vos corrés más; si hace 100 abdominales, vos hacés 200. Tenés que estar concentrado, metido para ganar", disparó.