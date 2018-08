El conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, le respondió a su prima, Edelveis Almada, quien le dedicó una lapidaria crítica donde afirmó que le duele ser su pariente. La mujer explotó de bronca luego de que entrevistara a Alfredo Casero, quien puso en duda el trabajo de las Abuelas de Plaza de Mayo.

“Tengo que decir que luego de que Alejandro escuchara entre risas al mediocre de Casero, que le festejara sus chistes malísimos, su ordinariez, su vulgaridad, me vi compelida a decir que me da vergüenza tener parentesco con Fantino“, escribió la mujer, en referencia a que el actor puso en duda la veracidad de los datos que brindan la Abuelas de Plaza de Mayo.

Fantino reconoció que la mujer es su prima segunda y manifestó que tiene un gran cariño por ella. Además manifestó que entiende que haya mucha gente "con bronca" por la entrevista que le hizo a Alfredo Casero.

“Hay mucha gente enojada. Estoy leyendo una carta de una prima, pero prima segunda. Una señora que yo aprecio mucho. Escribió una carta muy enojada. Entiendo muchísimo su enojo. Ella lo cuenta, tiene uno de sus hermanos que fue desaparecido por la dictadura. Es parte de mi familia“, comenzó el conductor en su programa Fantino 910.

“Dice que me repudia por haber entrevistado a Macri sin pudor o al gordo Casero. Lamento mucho su enojo o su dolor. La entiendo y comprendo, pero yo hago periodismo. Es mi profesión, mi trabajo. Yo no me puedo hacer cargo del enojo y la decepción de mucha gente. Yo tengo tranquilidad espiritual de cómo soy con mi familia“, agregó el conductor.

“Entrevistar es mi profesión. Yo no siento haber agraviado la memoria de mi primo Elvio ni a la institución Abuelas. Tengo enorme respeto y admiración por Estela de Carlotto. Yo no me puedo hacer cargo del enojo que provoque en un familiar. No es familiar de todos los fines de semana de vernos. Creo que su teléfono no lo tuve nunca. Pero bueno, entiendo su dolor, su enojo. Y entiendo que se sienta traicionada, aunque no sé desde que punto“, afirmó.