Fantino explotó contra la Conmebol y exigió que los puntos del partido se lo den a Boca

El periodista cargó con todo contra las autoridades de la confederación por no suspender la Superfinal cuando se produjeron los incidentes.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El animador oficialista Alejandro Fantino realizó un duro editorial en radio La Red donde criticó duramente el accionar de la Conmebol en la Superfinal de la Copa Libertadores y marcó su postura a favor de que le den la copa a Boca

"El quilombo se arma por dos causas: primero la locura y la violencia, armada por la barra o no, y segundo terminó de tirarle nafta la Conmebol, que le tiró el fardo a Boca y a River cuando debieron suspender el partido apenas entró el médico o Pancracio o la manga de inútiles de la Conmebol y vieron el estado de los jugadores de Boca", inició el periodista deportivo.

Asimismo, comparó que “si le hubiesen tirado a los jugadores de River estaría diciendo exactamente lo mismo” y advirtió que “en el asiento que iba Gago el vidrio no se rompió, quedó una mancha amarilla como si fuese una yema a la altura de la sien de Gago. Esa mancha era gas o agente irritante. Si gago tenía roto el vidrio, recibía un chorro de gas directamente en la oreja y ojos. Lo salvó que resistió el vidrio."

"A varios jugadores tuvieron que darle corticoides Si vos ves eso y sos un tipo serio no podés dejar la decisión sobre Angelici y Donofrio. Tenés que suspender el partido. Conmebol no, lo quería hacer jugar. Entró el médico y ni firmó, no lo vio a Pablo Pérez”, arremetió.

Y sentenció: "Conmebol es el principal culpable de todo lo que ocurrió ahí adentro."

Acto seguido, marcó su tajante postura: "Creo que a Boca tienen que darle la Copa, pero tomarlo con calma. Ya está, se desnaturalizó. Tal vez nuestra protesta para salvar nuestro fútbol sea no festejar".