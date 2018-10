Fantino comparó a Bullrich con Bolsonaro e indignó a los Animales Sueltos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Alejandro Fantino propuso buscar similitudes entre Jair Bolsonaro, candidato presidencial de Brasil, y los dirigentes argentinos y aseguró que Patricia Bullrich es la más similar en cuanto concepción ideológica. Ante la comparación, sus compañeros de mesa lo desmintieron al aire.

El periodista Fernando Carnota hizo un resumen de las frases más polémicas de Bolsonaro y aseguró, tajante, que "no tiene punto de comparación acá". Ante tal afirmación, Fantino retrucó y dijo que "habría que ver Bullrich con territorio" y se preguntó "¿quién, de Argentina, podría tener alguna conexión, semejanza con Bolsonaro? Yo digo que es Bullrich (...) pero si ustedes me dicen que no, es no".

Carnota respondió que la comparación "no tiene nada que ver" y el periodista de Clarín, Daniel Santoro, recordó que "Bullrich viene del partido peronista, estuvo en la juventud y tuvo un Partido propio en la Ciudad de Buenos Aires con una tendencia neoliberal, está lejos de las ideas fascistas".