El conductor oficialista Alejandro Fantino blanqueó el malestar de la productoras audiovisuales nacionales con Mauricio Macri por sus constantes elogios a una empresa extranjera.

Se trata de Netflix, la ya conocida plataforma de streaming de series y películas que redefinió la forma de consumir contenido.

Días atrás, Macri aseguró: "Siempre me gustó leer, pero ahora Netflix te mata la lectura”, lo que generó sus controversias no solo por reconocer que el máximo representante de la Argentina no lee, sino por su promoción sin filtros de un servicio transnacional que promete destruir la televisión.

"El presidente es hoy fanático de Netflix. En nuestra industria no gusta mucho eso porque en los canales estamos produciendo y haciendo televisión y que el Presidente promocione todo el tiempo Netflix nos suena raro", remarcó Alejandro Fantino en una entrevista con Beatriz Sarlo.