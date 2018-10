Familiares de víctimas de la AMIA piden juicio político contra Garavano

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El dirigente de Familiares y Amigos de las Víctimas de la AMIA, Sergio Burstein, reforzó el apoyo de la organización hacia el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y lo cuestionó por participar del “encubrimiento” de los acusados por el ataque a la mutual judía. En ese sentido, sugirió que hizo esto con la “autorización” del presidente, Mauricio Macri.

En diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio, Burstein afirmó que apoya el pedido de juicio político contra Garavano “sin ninguna duda”. “Creo que no existe familiar de víctimas del atentado a la AMIA ni ninguna persona de bien que no apoye esta presentación que hizo Memoria Activa respecto del accionar del ministro Garavano y de otros desde el Ministerio de Justicia”, remarcó.

En este contexto, recordó que a principios de este año la Unidad AMIA, dependiente del Ministerio de Justicia, desestimó las acusaciones contra los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en la causa por el encubrimiento del atentado contra la el edificio ubicado en Pasteur 633, y advirtió que hubo “presiones” en la Justicia.

“Mario Cimadevilla, que estaba a cargo de la Unidad AMIA y es integrante de Cambiemos, me dijo que él da testimonio respecto de la actividad que tuvo para que no se acusara a los fiscales Mullen y Barbaccia. Me dijo ‘Yo lo vi a Angelici, que operó en favor de estos muchachos’, por su amistad con Barbaccia y Garavano. La pregunta es: ¿y esa presión, hasta dónde llegó?”, cuestionó Burstein.

Respecto a esto, el referente de la lucha por las víctimas de la AMIA planteó que esa “presión” podría impedir que se haga justicia, y expuso: “Más allá de los políticos, uno no puede ignorar que en el banquillo de los culpables están sentados todos los amigos de Macri, que tienen el favor de Macri o de integrantes de su gobierno”.

Así, respecto al denunciado encubrimiento desde el Ministerio de Justicia, remató: “Un Presidente no puede ignorar lo que ocurre debajo de él, y un ministro no puede ignorar lo que ocurre en su cartera. Si Macri desconoce esto, como Presidente deja mucho que desear. Yo no puedo creer que un ministro tome la decisión que ha tomado y que Macri lo desconozca, no puedo creer que lo haga sin la autorización y sin el acuerdo con Macri”.

