Luego de la desaparición del pesquero "Rigel" y de que la Prefectura Naval encontrara un cuerpo en la zona de búsqueda, los familiares arribaron a Mar Del Plata, donde fueron informados de la situación.

"Estamos todos esperando alguna información. Casi no salía ese día porque había algún problema en el barco. No encuentran nada y no me pueden decir si el barco se hundió o no", dijo la esposa de uno de los marineros.

"Yo le pedía que no hiciera ese viaje y que ya dejara ese trabajo. Por el peligro que está sucediendo en el mar últimamente", afirmó otra allegada de uno de los tripulantes.

Cabe destacar "no fue la tormenta perfecta", sino "una tormenta más, olas de cuatro cinco metros y un poco de viento", algo muy común en las aguas heladas del sur argentino, como bien resaltó Lorena Arias, abogada de los familiares del pesquero "El Repunte", a TN.

El buque "Rigel" había salido de Mar del Plata con destino al sur argentino para ir de pescar langostinos hace cuatro días. Este viernes a las once de la noche, se habría activado la alarma de la tripulación, lo que desencadenó el protocolo de búsqueda por parte de la Prefectura Naval Argentina.

La embarcación de más de 50 años es propiedad de la empresa Pesca Nueva SA y había zarpado el martes hacia el sur del país para comenzar con la temporada de pesca de langostinos.