Familiares del ARA San Juan encadenados en Plaza de Mayo alertan que los desalojarán

Familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan denunciaron que la policía los desalojará esta tarde de la Plaza de Mayo, donde están encadenados desde hace días en pedido de que se continúe con la búsqueda de la nave que desapareció el 15 de noviembre pasado.

"Esta mañana vino un funcionario de Espacio Público que se llama Fernando Schottenfeld y me dijo que tenían una orden de desalojo. No me la mostró, pero tememos que lo hagan esta tarde", contó a El Destape Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, tripulante del submarino ARA San Juan.

El familiar contó que hoy a las 16 mantendrán una reunión en el Ministerio de Defensa para evaluar cómo seguirá la búsqueda del submarino y cuáles son las novedades de la investigación. "Tememos que en ese momento levanten las pocas cosas que tenemos para poder pasar la noche", explicó Tagliapietra.

Desde la Policía Metropolitana negaron a El Destape que tengan una orden de desalojo en la Plaza de Mayo. “Los familiares no tienen permiso de estar ahí, pero como se está negociando con el gobierno nacional no se hará un desalojo. Nunca se desaloja cuando hay instancia de negociación”, explicaron.

El jueves pasado, los familiares se encadenaron en la plaza de Mayo ante la falta de respuestas del Gobierno sobre el paradero del submarino que desapareció hace casi ocho meses.

El ARA San Juan está desaparecido desde el 15 de noviembre cuando mantuvo su última comunicación, tras alertar que tenían problemas en las baterías por el ingreso de agua.

