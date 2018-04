Luego de que un estudio de la UTN revelara que el teléfono de la esposa de uno de los tripulantes del ARA San Juan estaba siendo “intervenido” por operaciones de inteligencia, Andrea, viuda del cocinero del submarino, denunció que el Gobierno también la “espía” a ella y que la Armada “sabe dónde está” el navío pero lo mantiene oculto. Además reveló que su marido sabía que la embarcación “no estaba en condiciones” de navegar.

La esposa del suboficial Ricardo Alfaro Rodríguez aseguró a FM Cielo que se siente perseguida. “Yo creo que nos están haciendo inteligencia personas que pertenecen al Gobierno”, sostuvo. En ese sentido, contó que en el último tiempo tanto ella como otras esposas de tripulantes vivieron extrañas situaciones con los usuarios de WhatsApp de sus maridos.

“Mi marido siempre decía que el submarino no estaba en condiciones, inclusive en esa navegación había dicho ‘no creo que salgamos a navegar porque el submarino no está en condiciones, pero este comandante no sé cómo va a hacer y lo va a sacar a navegar’. Dicho y hecho, al final dijo que tenían la autorización para navegar. Lo que pasa es que el comandante quería tener más millas navegadas para tener más honores”, reveló la mujer.

"Creo que nos están haciendo inteligencia personas que pertenecen al Gobierno"

Consultada sobre por qué la Armada todavía no encontró el submarino, defendió que “las Fuerzas Armadas y el Estado Nacional saben dónde está el submarino, desde el primer día”, y agregó que no le cree “nada de nada” al ministro de Defensa, Oscar Aguad.

Además, denunció que la Armada “encajonó” el presupuesto de la empresa del venezolano Hugo Marino, que se propuso encontrar el submarino en 100 días, a quien, según ella, increparon desde la Marina por comentar la situación a los familiares.

“Algo están escondiendo. Yo creo que ellos saben dónde está el submarino, porque si quieren encontrarlo, ¿por qué están tardando tanto? ¿Por qué no lo contrataron en diciembre (a Marino), cuando se retiraron los barcos de otros países? Nos manipularon todo el tiempo, nos mintieron desde el día cero. Creo que acá quieren contratar a una persona para que lo busque donde no está porque no lo quieren encontrar, hay algo secreto”, advirtió.

"Quieren contratar a una persona para que lo busque donde no está porque no lo quieren encontrar"

Además, reveló más datos sobre la misión que estaría haciendo el ARA San Juan al momento de su desaparición. “Mi esposo me comentó que fueron seguidos por un submarino inglés”, contó, aunque luego aclaró: “El año pasado dijo que estuvo cerca de Malvinas, pero no me supo decir. Ellos estaban espiando un barco, no sé de qué nacionalidad. Con el sonar de ellos detectaron que esa embarcación se comunicaba con otra base, y a las pocas horas los estaba siguiendo”.

Además, sostuvo que, mientras que las navegaciones solían durar entre dos o tres días, la última vez les había llamado la atención que fuera tan extensa. Por otro lado, afirmó que el comandante Hugo Miguel Correa, Jefe de Operaciones y Guerra Acústica del Comando de la Fuerza de Submarinos de la Armada, “se negó a declarar” aunque “anda paseando por la base naval”.

LEÉ MÁS: ARA SAN JUAN: UN ESTUDIO DE LA UTN REVELÓ QUE ESPIARON A LOS FAMILIARES DE LA TRIPULACIÓN