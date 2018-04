El jugador de San Lorenzo y ex integrante de la Selección argentina Fabricio Coloccini se declaró como un futbolista de izquierda y lanzó una dura crítica contra los políticos.

El futbolista brindó una extensa entrevista a los periodistas Sebastián Varela del Río y Javier Lanza para el suplemento Enganche de Página 12, donde dejó fuertes definiciones sobre la política y el mundo del fútbol más allá del deporte.

"A mí el tema de la pobreza me llega, porque por más que hoy tenga herramientas que me permitan disfrutar las cosas que he logrado, también la he pasado mal. Me faltó para llegar a fin de mes, lo viví y esas experiencias te forman como persona. La pobreza, que el Estado esté ausente, la inseguridad, todos esos temas que vivimos a diario, me duelen", aseguró el defensor durante la charla.

Y consideró que muchas veces, "a la política no le gusta la solidaridad, porque es exponer que las cosas no se están haciendo bien. Es demostrar que el Estado no se está haciendo cargo de muchas cosas.".

La postura del Coloccini no es quedarse sólo en el discurso, sino que también pasa a la acción. Una vez finalizada la Superliga, realizará un viaje con amigos por el Norte argentino para colaborar con distintas instituciones sociales

"Me duele, pero uno quiere hacer cosas para cambiar y no se puede, porque vos querés cambiar situaciones de la noche a la mañana y no es así. Sinceramente, no me rindo a lo que está pasando y desde mí lugar intento aportar lo mínimo que pueda: eventos solidarios, partidos benéficos, todo lo que pueda hacer para ayudar, lo hago", resaltó.