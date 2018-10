El actor aseguró que su ex colega Fernanda Meneses le "pide dinero" desde que se levantó el programa que hacían juntos en Canal 9.

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor Fabián Gianola expuso su defensa luego de que su ex colega Fernanda Meneses lo denuncie públicamente por acoso y abuso sexual durante los rodajes del programa que tenían juntos en Canal 9, “El kioskito de Fabián”: según él, es ella quien lo está “acosando” y le “pide dinero”.

Meneses aseguró que sufrió violencia sexual de su parte en tres ocasiones: una vez le metió la mano “abajo de la pollera, en la vagina”, frente al personal del canal; otra vez, al finalizar de grabar, le pegó “una palmada en el traste” frente a su novio; la última, le dio “un beso” dentro del camarín del actor, cuando la había llamado para tener una reunión laboral. Luego de eso, se quedó sin trabajo.

"Esta señora me está acosando hace un año, me está pidiendo dinero", afirmó Gianola en diálogo con Teleshow. "Hace un año levantaron el sketch del programa que hacía en Canal 9 con ella, y entendió que yo la tenía que indemnizar, que le tenía que dar un dinero”, explicó.

LEÉ MÁS: ACTRIZ DENUNCIÓ QUE FUE ACOSADA POR FABIÁN GIANOLA TRES VECES

De acuerdo a su versión de los hechos, el actor le dijo “que no era parte de la producción” y “ella insistió que igual le tenía que dar dinero”. “Como yo no le di nada amenazó a mis hijos, mandó capturas del Facebook de mis hijos a mi WhatsApp y me amenazó con que iba a ir a la televisión a hacerme mier… y así fue", aseguró.

Según Gianola, después de eso hizo una denuncia en abril “por amenazas, y a partir de ahí no pasó más nada hasta hoy". "La verdad que cuando pasó lo de la Justicia y se calmó dije bueno, a lo mejor se calmó, entendió que no me puede estar extorsionando todo el tiempo. Pero bueno, con esta maldad de hacer esto ya está", consideró.

El actor redujo el relato de Meneses a una mera “denuncia mediática”, ya que no lo llevó a la Justicia, y se atajó: "Mis hijos saben quién soy, yo ya les conté cuando pasó todo esto".