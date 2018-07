Expulsaron de una escuela salteña a una joven que habló en el Senado a favor del aborto

Luego de que la estudiante salteña Milagros Peñalba expusiera en el Senado a favor de la legalización del aborto, la escuela a la que asiste la joven de 16 años decidió expulsarla por su postura. "Fui a una escuela pública la mitad del año, pero me invitaron a retirarme por mi lucha", reveló.

Peñalba no quiso brindar el nombre de la institución por temor: "Mi mamá me pidió que no hable de eso porque hay gran miedo de las autoridades de que nos rebelemos. El Ministerio de Educación no nos cuida y por eso no quiere que hable por si no me reciben en otro colegio", manifestó en diálogo con radio Continental.

Enterada de la situación, la ministra de Educación de Salta, Analía Berruezo, negó que Peñalba haya sido expulsada: Desmentimos que Milagros Peñalba haya sido expulsada de la institución a la que asiste e informamos que desde el Ministerio de Educación de Salta garantizamos la continuidad de sus estudios".

La joven expuso en el Senado como representante de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Salta y su discurso generó gran repercusión nacional por lo contundente, claro y repleto de críticas a las autoridades políticas de su provincia."Si nos quedamos embarazadas se nos juzga en las calles, se nos echa de los colegios, y si no se nos echa, se nos margina. Pero, si abortamos nos llaman asesinas", contó la joven en su exposición.

Por otro lado, en diálogo con La Nación, Peñalba detalló la situación que vivió en su escuela: "Hay muchas persecuciones, sanciones. Estoy viviendo muchos problemas por mi militancia. Te expulsan o te sancionan. Me invitaron a retirarme de mi colegio y ahora estoy haciendo los trámites. Me voy a ir porque me tratan mal".