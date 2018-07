Explotó todo: un mozo reveló que Carrió le dejó una "miseria" de propina

Un mozo de la ciudad de La Plata reveló que Elisa Carrió, quien en las últimas horas aseguró que para sortear la crisis hay que dejar propinas, le dejó hace un años solo $5 por una merienda de $300 aproximadamente.

El bar queda ubicado en calle 13 y 48 de la ciudad bonaerense. En comunicación con FM Cielo, el mozo de "Drack", Franco, contó su experiencia con la diputada nacional: "Me tocó atenderla. Recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina. Por lo menos acá donde se trabaja se deja un 10%, ella hizo un buen gasto y me dejó cinco pesos y algunas monedas".

LEE MÁS "Carrió a la clase media: dé más propina"

Más tarde, el trabajador detalló que el gasto fue de al rededor de trecientos pesos. Aplicando el porcentaje, la propina debería haber sido de 30 pesos, por lo que Carrió dejó cinco veces menos.

"Me sentía bastante indignado en el momento”, destacó.

Cabe destacar que el sueldo neto de un diputado nacional es de más de 100 mil pesos por mes.“Yo sé que hay una desesperanza y que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, es que dé propinas”, aseguró ayer en Todo Noticias.

“Me parece nefasta”, agregó el mozo al ser consultado sobre una foto del encuentro.