El conductor de radio Mitre Jorge Lanata apuntó contra Mirtha Legrand y su nieto Nacho Viale por haber permitido que la mediática Natacha Jaitt hiciera las acusaciones contra figuras públicas por el caso de pedofilia y proxenetismo en las inferiores de Independiente.

“Tengo mucho afecto por Mirtha, pero quiero pensar que se equivocaron de buena fe y no por otros motivos”, sostuvo Lanata, quien sostuvo que una acusación por pedofilia no se borra ni siquiera aunque la Justicia niegue el hecho.

"La acusación era muy delirante. También me pregunté por qué los diarios se hicieron eco de esas afirmaciones. La pedofilia es una acusación muy compleja que en muchos casos se ha enarbolado de forma falsa", sostuvo Lanata, quien manifestó que "en el último tiempo muchas mujeres utilizaron esas denuncias para no separarse del tipo".

En la apertura de Lanata sin Filtro, el conductor habló sobre la presencia de Natacha Jaitt en La Noche de Mirtha Legrand: "Yo me imagino que alguien denunciará a Jaitt en la Justicia o que irá a declarar para aportar lo que dice tener", sostuvo.

"Yo no soy quién para decirle a Mirtha cómo tiene que hacer su programa. Ella es una gran estrella de la televisión. Yo la quiero mucho, ella me defendió cuando a me echaron. Ahora pienso que Mirtha y Nachito se equivocaron mal", sostuvo Lanata.