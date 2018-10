Explosiva frase de Mario Negri contra Cambiemos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, lanzó una explosiva frase contra Cambiemos en la que blanqueó los problemas internos en la Alianza: "Hay que hacerle un service a Cambiemos".

Negri señaló que el oficialismo debe "resolver la situación con la gente" y defendió a Elisa Carrió en la guerra de la diputada contra el ministro Germán Garavano.

Negri aseguró sobre Lilita: "Ella siempre fue muy valiente. Muchas cosas que dijo se comprobaron, otras no. Esta Carrió es la misma que cuando se fundó Cambiemos. Ella no va a romper". Además, agregó que la diputada presentó el pedido de contra el funcionario "sólo con los diputados de la Coalición Cívica para no incomodar al resto de Cambiemos".

Y contó, en declaraciones al programa Palabra de Leuco emitido por Todo Noticias: "Me paran en la calle para pedirnos que no volvamos atrás. Hay que empujar el camión para que avance y no recule".

Por otra parte, el legislador nacional opinó sobre las duras palabras del líder camionero, Hugo Moyano, respecto al pedido de detención que hizo un fiscal contra su hijo Pablo, lo cual fue luego rechazado por el juez Luis Carzoglio. "Decir que va a parar un país porque lo cita la Justicia, pensar que el Gobierno habla por teléfono y le dice a los jueces. Está mostrando una cosa que atrasa, trae miedo", afirmó.