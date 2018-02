EXCLUSIVO | Triaca "operó" a Macri a través de Clarín para salvarse de ser echado

El ministro de Trabajo Jorge Triaca intentó desviar la atención por el escándalo de Sandra Heredia, la ex casera de su familia a la que acomodó con un cargo en el intervenido Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, insultó y despidió, e incriminó falsamente a Hugo Moyano, el líder sindical que hoy está en la mirada del Gobierno, para obtener así el apoyo de Macri.

Según reveló una alta fuente a El Destape, el ministro de Trabajo deslizó una versión off the record al diario Clarín, en donde afirmaba que investigó mediante la Agencia de Inteligencia la filtración del caso Heredia y llegó a la conclusión que el responsable fue el líder camionero: “Fue Moyano el que se encargó de filtrar el audio para perjudicarme, fue un tiro por debajo de la línea de flotación", sostuvo Triaca según reconstruyó el periodista de Clarín Marcelo Bonelli.

“Sandra ─dijo─ conoce a un dirigente kirchnerista y ambos le llevaron el audio a Hugo. Fue Moyano el que lo difundió", explicó Triaca, con astucia, ante un Presidente que tiene entre ceja y ceja al mandatario de Independiente, y al que amenaza mediante aprietes judiciales y mediáticos con intensidad desde hace ya algunas semanas.

Sin embargo, lo que Triaca montó no es más que un armado mediático para que al máximo mandatario no le quede más remedio que mantenerlo en el cargo: aun cuando no está satisfecho con el ministro de Trabajo por las consecuencias que le trajo el "Sandrín Gate" en su imagen, Macri no cedería jamás ante Moyano. Consultado por este medio, un importante funcionario de la actual gestión confirmó la "operación" que armó Triaca al propio Presidente para intentar salir ileso del escándalo y, de paso, endilgarle el tema al nuevo enemigo del Gobierno.

Lo que el máximo mandatario ignora-selectivamente o no- es que dicha filtración estuvo lejos de haberse originado en el sindicalismo, sino que llegó a publicarse de una forma un tanto más "rústica": es que el artículo original del caso Heredia y todo su porvenir comenzó a través del portal OPI Santa Cruz, propiedad de Rubén Lasagno, casualmente familiar del abogado de la casera de los Triaca, Walter Lasagno.

"La vida los encontró por la similitud del apellido, el abuelo de Walter era sobrino del bisabuelo de Rubén y a partir de allí comenzaron una relación cercana. Pero si hay algo que no se le puede decir a Rubén Lasagno es que sea un cercano al sindicalismo y mucho menos a Moyano y el kirchnerismo", relató, entre risas, uno de los allegados a la familia Lasagno.

Este domingo en el programa El Destape, que conduce Roberto Navarro, se publicará el listado de las 200 personas que Triaca colocó a dedo en el SOMU, en donde se encuentran, además de su ex casera, otras personas muy ligadas a su entorno familiar y laboral, y otros tantos militantes, aportantes de campaña y hasta asesores de prensa de diputados del PRO.