EXCLUSIVO | Qué opina Diego Cabot de la denuncia de Vertbisky contra Stornelli

El periodista de La Nación Diego Cabot, autor de la investigación sobre la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, habló con El Destape sobre las nuevas revelaciones que dio a conocer Horacio Verbistsky respecto a la denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli por supuesto pedido de coimas a empresarios para quedar despegado de la causa mencionada anteriormente.

De manera contundente, evitó sentar posición respecto a la investigación: “No hago periodismo de periodistas. Como todo trabajo periodístico, deberá seguir su curso. Es una investigación puntual que involucra un fiscal. Deberá actuar la Justicia, yo no opino. Cada colega hace lo que puede y hace periodismo en sus formas. Es eso lo que tengo para decir de la denuncia”.

Con respecto a cuáles son las particularidades de la investigación de “la causa de las fotocopias de los cuadernos”, recalcó que es diferente a otros trabajos por ciertas particularidades: "Tiene unos pocos meses de conocida y que ha tenido consecuencias y delitos asumidos, por eso es distinta a las demás”.

Además, agregó: “La gran mayoría de las causas, incluso, terminan con los acusados negando los hechos. En ésta, muchos reconocen y asumen los delitos, por eso es distinta. A diferencia de otras, muestra como ninguna y con crudeza lo que sucedía y, además, los imputados asumieron todos los delitos”.

Por eso, resaltó que se trata de “una causa que va contra los sistemas más viejos que tiene la Argentina, que es la connivencia entre la política y el mundo de los contratistas del Estado”. En ese sentido, agregó que “es una causa que va justo a este Poder. De hecho, diferentes facciones del justicialismo y el Gobierno están armarndo una ley de financiamiento porque no quieren aportar como lo vienen llevando hasta ahora. Me refiero a la campaña”.

Con respecto al rol de Marcelo D'alessio y los audios Cabot opinó: “La verdad, de la causa han opinado muchas personas y no me dedico a contestar a cada uno de los cuestionamientos. Lo que digo es que se trata de una denuncia de un periodista que le da crédito a un audio donde hablan dos personas que involucran a un tercero”.

A pesar de no querer opinar, Cabot dijo: “Lo que te puedo decir es que algunas de las cosas de las que se hablan no son verdad. Por ejemplo, hablan de la hija de Jorge Bacigalupo, cuando en realidad el tiene un hijo”.

Para finalizar, Cabot expresó: “No tengo mucho para decir, cada cual hace periodismo con las armas que tiene y que desea, con el fin que se propone. Ustedes verán varios medios han opinado de la causa, yo no me dedico a contestarle a nadie sobre el tema. Pero puedo afirmar que gran parte de lo que se dice que ahí no es verdad”.